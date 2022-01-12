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  3. Domenec Torrent takımı ayağa kaldırmaya kararlı! Daha antrenmana bile çıkmadan yaptığıyla dikkat çekti!

Domenec Torrent takımı ayağa kaldırmaya kararlı! Daha antrenmana bile çıkmadan yaptığıyla dikkat çekti!

Galatasaray'ın anlaşma sağladığı İspanyol teknik adam Domenec Torrent, İstanbul'a geldi. Deneyimli çalıştırıcının ilk icraati ise takdir topladı.

Domenec Torrent takımı ayağa kaldırmaya kararlı! Daha antrenmana bile çıkmadan yaptığıyla dikkat çekti!

Galatasaray'da flaş bir şekilde teknik direktör Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından sarı-kırmızılı ekip takımın başına kısa süre içerisinde yeni hocasını getirdi. İspanyol teknik adam Domenec Torrent ile anlaşma sağlayan cimbom, deneyimli antrenörü İstanbul'a getirdi. Performansı merakla beklenen hocanın gelir gelmez ilk yaptığı ise antrenmanlara bir düzenleme getirmek oldu.

RÜZGAR TERSİNE DÖNDÜ

Sezon başında yaptığı genç oyuncu transferleri ile yeni bir yapılanmaya giden ve önemli bir yatırım yapan Galatasaray, taraftardan gelecek yılları kurtarabilmek adına biraz süre istemişti. Tüm camia yapılanmaya olumlu bakarken işler istenilen gibi gitmeyince rüzgar tersine döndü. Genç oyuncuların performansı eleştirildi.

Domenec Torrent takımı ayağa kaldırmaya kararlı! Daha antrenmana bile çıkmadan yaptığıyla dikkat çekti!

HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Avrupa'da başarılı bir performans gösteren cimbom gruptan lider bir şekilde çıkmayı başarırken, ligde ve Ziraat Türkiye Kupası'nda alınan skorlar ise hayal kırıklığı yarattı. Zirvenin oldukça gerisinde kalan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'na da 5. tur aşamasında veda etti ve teknik direktör Fatih Terim eleştirilerin hedefli oldu.

Domenec Torrent takımı ayağa kaldırmaya kararlı! Daha antrenmana bile çıkmadan yaptığıyla dikkat çekti!

BURAK ELMAS AÇIKLADI

Önce yola devam kararı açıklayan yönetim ve teknik direktör, sonrasında ise flaş bir kararla yolları ayırdığını duyurdu. Cimbomda yeni hocanın kim olacağı merakla beklenirken, bir süredir görüşme halinde olunan Domenec Torrent ile anlaşma sağlandı. Başkan Burak Elmas'ın da açıkladığı Torrent, sarı-kırmızılı ekip için İstanbul'a geldi.

Domenec Torrent takımı ayağa kaldırmaya kararlı! Daha antrenmana bile çıkmadan yaptığıyla dikkat çekti!

ÇİFT İDMAN İSTEDİ

Dün uçağı inen İspanyol teknik direktör gelir gelmez bugünün antrenman planlamasını yaptı. Bugüne çift idman yazan teknik direktörün bu hareketi ise dikkat çekti. Taraftarların takdirini toplayan bu hareketle disipline verdiği önemi gösteren Torrent, Galatasaraylı futbolcuların uzun sürenin ardından çift idman yapmasını sağlayacak.

Domenec Torrent takımı ayağa kaldırmaya kararlı! Daha antrenmana bile çıkmadan yaptığıyla dikkat çekti!

Ramazan Sarı
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