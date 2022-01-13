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  3. Domenec Torrent ve ekibinin Galatasaray'a maliyeti belli oldu! Aldığı ücret şaşkınlık yarattı!

Domenec Torrent ve ekibinin Galatasaray'a maliyeti belli oldu! Aldığı ücret şaşkınlık yarattı!

Galatasaray'da sıkıntılı bir ortama çekinmeden gelen ve yeni bir meydan okumaya hazırlanan Domenec Torrent ve ekibinin cimbomdan alacağı ücret belli oldu.

Domenec Torrent ve ekibinin Galatasaray'a maliyeti belli oldu! Aldığı ücret şaşkınlık yarattı!

Sezonu beklentilerin oldukça altında geçiren ve bu sebeple teknik direktör Fatih Terim ile yollarını ayıran Galatasaray'da göreve İspanyol çalıştırıcı Domenec Torrent getirilmişti. Deneyimli teknik adamın gelir gelmez antrenmanlardaki düzenlemeleri dikkat çekerken disiplini sevdiği görüldü. Öte yandan sarı-kırmızılı ekipte hocaya ve ekibine ödenecek ücret de belli oldu. Domenec Torrent'in maaşı şaşkınlık yarattı.

1.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Uzun yıllar boyunca dünyanın en iyi teknik direktörleri arasında gösterilen Pep Guardiola ile birlikte çalışan Domenec Torrent, sonrasında kendi yolculuğuna çıkmıştı. Tecrübeli teknik direktörün sarı-kırmızılı ekipte 1.5 yıllık sözleşme imzaladığı ve önümüzdeki sezon için oldukça umutlu olduğu ifade edildi.

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YARDIMCILARIYLA BİRLİKTE GELDİ

Galatasaray'da mesaisi başlayan Torrent'in 5 yardımcısını da beraberinde getirdiği ve birlikte çalışacağı öğrenildi. Torrent'in ekibinde 2 yardımcı antrenörü Jordi Guerrero ve Jordi Gris, kaleci antrenörü Ricard Segarra ve atletizm antrenörü Julian Jimenez yer alıyor. Ayrıca Torrent'in Pep Guardiola ile çalıştığı dönemde birlikte görev aldığı isimlerden analist uzmanının önümüzdeki hafta ekibe dahil olacağı öğrenildi.

Domenec Torrent ve ekibinin Galatasaray'a maliyeti belli oldu! Aldığı ücret şaşkınlık yarattı!

EKİBE YENİ TÜRK

Galatasaray yönetiminin Torrent'in ekibine bir Türk antrenör de dahil etmek istediği öğrenildi. Bu kapsamda düşünülen ismin ise İtalya'nın Spezia kulübünde görev yapan Tuğberk Tanrıvermiş olduğu öne sürüldü. Geçmiş dönemde de Galatasaray'da uzun süre çalışmış olan Tanrıvermiş, kulübü ile sözleşmesini sonlandırabilirse cimbomun teknik heyetinde görev alacak.

Domenec Torrent ve ekibinin Galatasaray'a maliyeti belli oldu! Aldığı ücret şaşkınlık yarattı!

ALDIĞI ÜCRET ŞAŞIRTTI

Domenec Torrent ve ekibinin Galatasaray'a maliyeti de belli oldu. Buna göre İspanyol teknik direktör ve ekibi sarı-kırmızılı kulüpten yaklaşık olarak 25 milyon TL alacak. İspanyol hoca ve yardımcılarının 1.5 yıllık maliyetinin 1.5 milyon euro civarında olduğu ifade edildi. Bu bilgi sonucunda hocanın düşük bir ücretle gelmiş olması camiayı sevindirdi.

Domenec Torrent ve ekibinin Galatasaray'a maliyeti belli oldu! Aldığı ücret şaşkınlık yarattı!

Ramazan Sarı
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