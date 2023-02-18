Domenico Velardi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Domenico Velardi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Domenico Velardi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Domenico Velardi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Domenico Velardi 19 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. Avustralya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Domenico Velardi Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Domenico Velardi, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zlatibor Cajetina futbol takımında oynamaktadır. FK Zlatibor Cajetina takımına 12 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Domenico Velardi'nin FK Zlatibor Cajetina ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Domenico Velardi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Domenico Velardi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Domenico Velardi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Domenico Velardi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ağu 2022 yılında Zlatibor

Domenico Velardi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Domenico Velardi şuan FK Zlatibor Cajetina takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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