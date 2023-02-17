Domenik Schierl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Domenik Schierl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Domenik Schierl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Domenik Schierl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Domenik Schierl 20 Temmuz 1994 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Domenik Schierl Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Reza Sport Consulting yapmaktadır. Domenik Schierl, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Austria Lustenau futbol takımında oynamaktadır. SC Austria Lustenau takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Domenik Schierl'nin SC Austria Lustenau ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Domenik Schierl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Domenik Schierl isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Domenik Schierl Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Domenik Schierl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Aralık 2007 yılında Salzburg Alt.

1 Temmuz 2008 yılında AKA Salzb. U15

1 Temmuz 2009 yılında Salzburg U17

1 Temmuz 2010 yılında AKA Salzb. U18

1 Ocak 2011 yılında RB Juniors

10 Temmuz 2012 yılında FC Liefering

1 Temmuz 2014 yılında Wiener Neustadt

1 Temmuz 2019 yılında A. Lustenau

Domenik Schierl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Domenik Schierl şuan SC Austria Lustenau takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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