Domingos Duarte kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Domingos Duarte Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Domingos Duarte adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Domingos Duarte Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Domingos Duarte 10 Mart 1995 tarihinde Cascais şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Domingos de Sousa Coutinho Meneses Duarte şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Domingos Duarte Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PCR Sports yapmaktadır. Domingos Duarte, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Getafe futbol takımında oynamaktadır. Getafe takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Domingos Duarte'nin Getafe ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Domingos Duarte Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/domingos_mduarte/

http://www.facebook.com/domingoscmduarte14

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Domingos Duarte Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Domingos Duarte isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 8.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 12.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Domingos Duarte Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Domingos Duarte futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Estoril Sub-15

1 Temmuz 2010 yılında Estoril U17

1 Temmuz 2011 yılında Sporting U17

1 Temmuz 2012 yılında Sporting U19

1 Temmuz 2014 yılında Sporting B

1 Temmuz 2016 yılında Belenenses

30 Haziran 2017 yılında Sporting B

1 Temmuz 2017 yılında Sporting CP

15 Temmuz 2017 yılında Chaves

30 Haziran 2018 yılında Sporting CP

3 Ağu 2018 yılında Dep. La Coruña

30 Haziran 2019 yılında Sporting CP

14 Temmuz 2019 yılında Granada

11 Temmuz 2022 yılında Getafe

Domingos Duarte Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Domingos Duarte şuan Getafe takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Domingos Duarte Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Portekiz takımında 4 numaralı formasıyla 11 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U21 takımında 14 numaralı formasıyla 24 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U20 takımında 14 numaralı formasıyla 17 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz A19 takımında 14 numaralı formasıyla 6 Şubat 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 1 gol atmıştır.

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