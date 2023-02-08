Domingos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Domingos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Domingos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Domingos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Domingos 9 Şubat 2001 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gabriel Domingos de Moura şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Domingos Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Domingos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vila Nova Futebol Clube (GO) futbol takımında oynamaktadır. Vila Nova Futebol Clube (GO) takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Domingos'nin Vila Nova Futebol Clube (GO) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Domingos Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Domingos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Domingos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Domingos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Vila Nova FC

Domingos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Domingos şuan Vila Nova Futebol Clube (GO) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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