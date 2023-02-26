Dominic Laaneots kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominic Laaneots Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dominic Laaneots kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dominic Laaneots ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dominic Laaneots kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominic Laaneots Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dominic Laaneots kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominic Laaneots Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dominic Laaneots adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dominic Laaneots Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dominic Laaneots 16 Haziran 2001 tarihinde Tartu şehrinde doğmuştur.  Estonya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dominic Laaneots Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dominic Laaneots, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jalgpallikool Tammeka futbol takımında oynamaktadır. Jalgpallikool Tammeka takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Dominic Laaneots'nin Jalgpallikool Tammeka ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Dominic Laaneots Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dominic Laaneots isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Dominic Laaneots Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dominic Laaneots futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Tammeka U17

1 Ocak 2018 yılında JK Tammeka U21

1 Ocak 2020 yılında JK Tammeka

Dominic Laaneots kimdir

Dominic Laaneots Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dominic Laaneots şuan Jalgpallikool Tammeka takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

JK Tammeka

Dominic Laaneots Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Estonya U21 takımında 17 numaralı formasıyla 4 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U19 takımında 6 numaralı formasıyla 26 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U18 takımında 17 numaralı formasıyla 4 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Dominic Laaneots nereli

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