Dominic Samuel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominic Samuel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dominic Samuel kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dominic Samuel ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dominic Samuel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominic Samuel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dominic Samuel

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dominic Samuel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dominic Samuel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dominic Samuel 1 Nisan 1994 tarihinde Southwark şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen İngiltere,Antigua ve Barbuda uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Dominic James Samuel şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dominic Samuel Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Dominic Samuel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ross County FC futbol takımında oynamaktadır. Ross County FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Dominic Samuel'nin Ross County FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Dominic Samuel Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/DominicSamuel9

Dominic Samuelboyu ve yaşı kaç

Dominic Samuel Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Dominic Samuel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Dominic Samuel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dominic Samuel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Reading

3 Ocak 2013 yılında Colchester Utd.

29 Ocak 2013 yılında Reading

9 Ocak 2014 yılında FC Dag & Red

9 Şubat 2014 yılında Reading

29 Ocak 2015 yılında Coventry City

28 Nisan 2015 yılında Reading

13 Kasım 2015 yılında FC Gillingham

31 Mayıs 2016 yılında Reading

31 Ocak 2017 yılında Ipswich

31 Mayıs 2017 yılında Reading

19 Temmuz 2017 yılında Blackburn

21 Eylül 2020 yılında FC Gillingham

1 Temmuz 2021 yılında Ross County

Dominic Samuel kimdir

Dominic Samuel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dominic Samuel şuan Ross County FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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Dominic Samuel nereli

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