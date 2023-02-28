Dominic Samuel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominic Samuel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dominic Samuel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dominic Samuel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dominic Samuel 29 Eylül 1994 tarihinde Toronto, Ontario şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Kanada uyrukludur.Gerçek adı da Dominic Edmund Samuel şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dominic Samuel Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AUSZONE SPORTS yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Forge FC futbol takımında oynamaktadır. Forge FC takımına 25 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Dominic Samuel'nin Forge FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Dominic Samuel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dominic Samuel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dominic Samuel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dominic Samuel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2014 yılında New Hampshire Phantoms

1 Ağustos 2014 yılında SNHU

1 Mayıs 2015 yılında Sigma FC

1 Ağustos 2015 yılında SNHU

27 Mart 2016 yılında Rochester

1 Ocak 2017 yılında Sigma FC

25 Şubat 2019 yılında Forge FC

Dominic Samuel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dominic Samuel şuan Forge FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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