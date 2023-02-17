Dominic Vincze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominic Vincze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dominic Vincze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dominic Vincze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dominic Vincze 1 Mart 2004 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dominic Vincze Defans mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport.Agency yapmaktadır. Dominic Vincze, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Rapid Wien II futbol takımında oynamaktadır. SK Rapid Wien II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dominic Vincze'nin SK Rapid Wien II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dominic Vincze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dominic Vincze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dominic Vincze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dominic Vincze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2013 yılında Rapid Altyapı

1 Temmuz 2018 yılında AKA Rapid U15

1 Temmuz 2019 yılında AKA Rapid U16

1 Temmuz 2020 yılında AKA Rapid U18

1 Temmuz 2022 yılında Rapid Wien II

Dominic Vincze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dominic Vincze şuan SK Rapid Wien II takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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