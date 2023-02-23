Dominick Zator kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominick Zator Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dominick Zator kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dominick Zator ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dominick Zator kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominick Zator Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dominick Zator kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominick Zator Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dominick Zator adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dominick Zator Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dominick Zator 18 Eylül 1994 tarihinde Calgary, Alberta şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Kanada,Polonya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dominick Zator Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AGENTFORPLAYERS.COM yapmaktadır. Dominick Zator, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Korona Kielce futbol takımında oynamaktadır. Korona Kielce takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dominick Zator'nin Korona Kielce ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Dominick Zator Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/zator94

http://www.instagram.com/dzator

Dominick Zator Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dominick Zator isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Dominick Zator Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dominick Zator futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2016 yılında Calgary

1 Ağustos 2016 yılında Calgary Dinos

21 Mart 2017 yılında Whitecaps FC 2

1 Ocak 2018 yılında Calgary

12 Aralık 2018 yılında Cavalry FC

1 Şubat 2021 yılında York United

2 Şubat 2021 yılında Vasalunds IF

31 Mayıs 2021 yılında York United

1 Ocak 2023 yılında Korona Kielce

Dominick Zator kimdir

Dominick Zator Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dominick Zator şuan Korona Kielce takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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Dominick Zator nereli

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