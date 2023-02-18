Dominik Balic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Balic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dominik Balic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dominik Balic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dominik Balic 4 Mayıs 1996 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Dominik Balić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dominik Balic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Exceptional Player's yapmaktadır. Dominik Balic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Dugopolje futbol takımında oynamaktadır. NK Dugopolje takımına 21 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Dominik Balic'nin NK Dugopolje ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dominik Balic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dominik Balic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dominik Balic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dominik Balic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Ağu 2007 yılında Hajduk Alt.

22 Eylül 2009 yılında Dugopolje Jgd

1 Temmuz 2011 yılında Dugopolje U17

13 Ağu 2012 yılında RNK Split U17

1 Temmuz 2013 yılında RNK Split U19

25 Ağu 2014 yılında Dugopolje U19

1 Temmuz 2015 yılında NK Dugopolje

23 Mayıs 2019 yılında Melaka

21 Şubat 2020 yılında NK Dugopolje

Dominik Balic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dominik Balic şuan NK Dugopolje takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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