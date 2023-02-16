Dominik Bauer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Bauer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dominik Bauer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dominik Bauer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dominik Bauer 26 Şubat 2003 tarihinde Wiesbaden şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dominik Bauer Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dominik Bauer, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wehen Wiesbaden futbol takımında oynamaktadır. Wehen Wiesbaden takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dominik Bauer'nin Wehen Wiesbaden ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dominik Bauer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dominik Bauer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dominik Bauer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dominik Bauer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında SV Wehen U17

1 Temmuz 2020 yılında SV Wehen U19

1 Temmuz 2022 yılında Wehen Wiesbaden

Dominik Bauer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dominik Bauer şuan Wehen Wiesbaden takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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