Dominik Baumgartner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Baumgartner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dominik Baumgartner kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dominik Baumgartner ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dominik Baumgartner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Baumgartner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dominik Baumgartner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dominik Baumgartner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dominik Baumgartner 20 Temmuz 1996 tarihinde Horn şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dominik Baumgartner Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Dominik Baumgartner, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wolfsberger AC futbol takımında oynamaktadır. Wolfsberger AC takımına 17 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Dominik Baumgartner'nin Wolfsberger AC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dominik Baumgartnerboyu ve yaşı kaç

Dominik Baumgartner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dominik Baumgartner isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Dominik Baumgartner Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dominik Baumgartner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Temmuz 2009 yılında St. Pölten U15

1 Temmuz 2011 yılında St. Pölten U16

1 Temmuz 2012 yılında St. Pölten U18

4 Temmuz 2013 yılında SV Horn

1 Temmuz 2015 yılında Grödig

1 Temmuz 2016 yılında FC Wacker

11 Ocak 2019 yılında Bochum

2 Eylül 2019 yılında Wolfsberger AC

16 Temmuz 2020 yılında Bochum

17 Temmuz 2020 yılında Wolfsberger AC

Dominik Baumgartner kimdir

Dominik Baumgartner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dominik Baumgartner şuan Wolfsberger AC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SV Horn (07/2009-), AKA St. Pölten

Dominik Baumgartner Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Avusturya U17 takımında 18 numaralı formasıyla 21 Mart 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Dominik Baumgartner nereli

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