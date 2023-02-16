Dominik Becker kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Becker Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dominik Becker adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dominik Becker Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dominik Becker 9 Ocak 2000 tarihinde Koblenz şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dominik Becker Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dirk Hebel yapmaktadır. Dominik Becker, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1.FC Saarbrücken futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Saarbrücken takımına 11 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Dominik Becker'nin 1.FC Saarbrücken ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dominik Becker Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dominik Becker isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Dominik Becker Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dominik Becker futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında 1.FC Köln Alt.

1 Temmuz 2015 yılında 1.FC Köln U17

1 Temmuz 2017 yılında 1.FC Köln U19

1 Temmuz 2019 yılında W. Bremen II

11 Ocak 2022 yılında Saarbrücken

30 Haziran 2023 yılında W. Bremen II

Dominik Becker Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dominik Becker şuan 1.FC Saarbrücken takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dominik Becker Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

VfR Eintracht Koblenz (-2010),TuS Koblenz (2010-2013), 1.FC Köln (2013-2019)

Almanya U19 takımında 5 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U18 takımında 5 numaralı formasıyla 23 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U17 takımında 4 numaralı formasıyla 17 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.