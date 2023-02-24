Dominik Begic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Begic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dominik Begic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dominik Begic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dominik Begic 3 Ağustos 1997 tarihinde Mostar şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Dominik Begić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dominik Begic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dominik Begic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HSK Posusje futbol takımında oynamaktadır. HSK Posusje takımına 12 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Dominik Begic'nin HSK Posusje ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dominik Begic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dominik Begic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dominik Begic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dominik Begic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Şubat 2018 yılında HNK Capljina

6 Ağustos 2018 yılında HSK Posusje

8 Şubat 2019 yılında NK Imotski

12 Temmuz 2019 yılında HSK Posusje

Dominik Begic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dominik Begic şuan HSK Posusje takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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