Dominik Braun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Braun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dominik Braun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dominik Braun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dominik Braun 3 Aralık 2003 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dominik Braun Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ivan Cvjetkovic yapmaktadır. Dominik Braun, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GNK Dinamo Zagreb futbol takımında oynamaktadır. GNK Dinamo Zagreb takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dominik Braun'nin GNK Dinamo Zagreb ile sözleşmesi 15 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Dominik Braun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dominik Braun isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dominik Braun Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dominik Braun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Din. Zagreb U17

1 Temmuz 2020 yılında Din. Zagreb U19

29 Kasım 2021 yılında Din. Zagreb II

1 Temmuz 2022 yılında Dinamo Zagreb

22 Ağu 2022 yılında NK Lokomotiva

17 Ocak 2023 yılında Dinamo Zagreb

Dominik Braun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dominik Braun şuan GNK Dinamo Zagreb takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dominik Braun Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hırvatistan U17 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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