Dominik Cipf kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Cipf Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dominik Cipf adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dominik Cipf Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dominik Cipf 31 Ocak 2001 tarihinde Kisvárda şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dominik Cipf Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dominik Cipf, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vasas FC futbol takımında oynamaktadır. Vasas FC takımına 4 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Dominik Cipf'nin Vasas FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Dominik Cipf Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dominik Cipf isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dominik Cipf Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dominik Cipf futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Temmuz 2015 yılında Honvéd Alt.

1 Temmuz 2016 yılında Honvéd U17

1 Temmuz 2017 yılında Honvéd U19

1 Temmuz 2018 yılında Honvéd

4 Şubat 2021 yılında BFC Siófok

30 Haziran 2021 yılında Honvéd

13 Temmuz 2021 yılında BFC Siófok

4 Şubat 2022 yılında Vasas FC

Dominik Cipf Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dominik Cipf şuan Vasas FC takımında oynamakta ve 67 numaralı formayı giymektedir.

Dominik Cipf Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Macaristan U19 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

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