Dominik Csontos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Csontos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dominik Csontos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dominik Csontos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dominik Csontos 8 Kasım 2002 tarihinde Székesfehérvár şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Csontos Dominik Zoltán şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dominik Csontos Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YUNiK Management yapmaktadır. Dominik Csontos, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ETO FC Győr futbol takımında oynamaktadır. ETO FC Győr takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dominik Csontos'nin ETO FC Győr ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Dominik Csontos Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/csonti18/

Dominik Csontos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dominik Csontos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dominik Csontos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dominik Csontos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ağustos 2015 yılında Ferencváros Jgd

1 Temmuz 2018 yılında Ferencváros U17

1 Temmuz 2019 yılında Ferencváros U19

1 Ocak 2020 yılında Ferencváros

11 Şubat 2021 yılında Soroksár

30 Haziran 2021 yılında Ferencváros

27 Temmuz 2022 yılında Soroksár

31 Aralık 2022 yılında Ferencváros

24 Ocak 2023 yılında Mezőkövesd

25 Ocak 2023 yılında ETO FC Győr

Dominik Csontos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dominik Csontos şuan ETO FC Győr takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dominik Csontos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Főnix Gold FC (-2014)

Macaristan U21 takımında 18 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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