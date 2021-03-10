Dominik Cumhuriyeti'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Dominik Cumhuriyeti'nin Bayrağı Nasıldır?

Dominik Cumhuriyeti, Karayiplerdeki Hispanyola adasında yer alan bir ülkedir. Hispanyola, Porto Riko'nun batısında, Küba ve Jamaika'nın doğusunda yer alır. Venezuela ile deniz sınırı vardır. Adanın batı kısmında Haiti bulunur. Dominik Cumhuriyeti ile Dominika karıştırılmamalıdır

Dominik Cumhuriyeti'nin Başkenti?

“Santo Domingo” şehri Dominik Cumhuriyeti'nin başkentidir.

Dominik Cumhuriyeti'nin Para Birimi Nedir?

“Dominik Pezosu”Dominik Cumhuriyeti'nin para birimidir.

Dominik Cumhuriyeti'nin Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Dominik Cumhuriyeti'nin telefon alan kodu : + 1809

Dominik Cumhuriyeti'nin Türkçe Ülke Telaffuzu

Dominik Cumhuriyeti

Dominik Cumhuriyeti'nin Türkçe Başkent Telaffuzu

Santo Domingo

Dominik Cumhuriyeti'nin İngilizce Ülke Telaffuzu

Dominican Republic

Dominik Cumhuriyeti'nin İngilizce Başkent Telaffuzu

Santo Domingo

Dominik Cumhuriyeti'nin Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Santo Domingo

Dominik Cumhuriyeti'nin Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

República Dominicana

Dominik Cumhuriyeti'nin Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

İspanyolca

Dominik Cumhuriyeti'nin Bayrağı Nasıldır?