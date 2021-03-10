İstanbul Valiliği açıkladı: Yolcu otobüsleri yüzde 50 yolcu zorunluluğu kaldırıldıAğar isminin anlamı nedir, Ağar ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Afyonkarahisar İhsaniye Nüfusu 2020 - 2021 | İhsaniye İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?İban isminin anlamı nedir, İban ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Gelinim Mutfakta Sebzeli Kiş tarifi | Sebzeli Kiş nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?Ramo yeni bölüm bu akşam neden yok? Ramo 12 Mart cuma yayınlanmayacak mı?Emeç isminin anlamı nedir, Emeç ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Afyonkarahisar Hocalar Nüfusu 2020 - 2021 | Hocalar İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?Esvati̇ni̇ (Svaziland)'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Esvati̇ni̇ (Svaziland)'nin Bayrağı Nasıldır?Çoğa isminin anlamı nedir, Çoğa ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Dominik Cumhuriyeti'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Dominik Cumhuriyeti'nin Bayrağı Nasıldır?

Dominik Cumhuriyeti'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Dominik Cumhuriyeti'nin Bayrağı Nasıldır?

Dominik Cumhuriyeti'nin Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Dominik Cumhuriyeti'nin resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Dominik Cumhuriyeti hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.

Dominik Cumhuriyeti'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Dominik Cumhuriyeti'nin Bayrağı Nasıldır?

Dominik Cumhuriyeti, Karayiplerdeki Hispanyola adasında yer alan bir ülkedir. Hispanyola, Porto Riko'nun batısında, Küba ve Jamaika'nın doğusunda yer alır. Venezuela ile deniz sınırı vardır. Adanın batı kısmında Haiti bulunur. Dominik Cumhuriyeti ile Dominika karıştırılmamalıdır

Dominik Cumhuriyeti'nin Başkenti?

“Santo Domingo” şehri Dominik Cumhuriyeti'nin başkentidir.

Dominik Cumhuriyeti'nin Para Birimi Nedir?

“Dominik Pezosu”Dominik Cumhuriyeti'nin para birimidir.

Dominik Cumhuriyeti'nin Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Dominik Cumhuriyeti'nin telefon alan kodu : + 1809

Dominik Cumhuriyeti'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Dominik Cumhuriyeti'nin Bayrağı Nasıldır?

Dominik Cumhuriyeti'nin Türkçe Ülke Telaffuzu

Dominik Cumhuriyeti

Dominik Cumhuriyeti'nin Türkçe Başkent Telaffuzu

Santo Domingo

Dominik Cumhuriyeti'nin İngilizce Ülke Telaffuzu

Dominican Republic

Dominik Cumhuriyeti'nin İngilizce Başkent Telaffuzu

Santo Domingo

Dominik Cumhuriyeti'nin Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Santo Domingo

Dominik Cumhuriyeti'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Dominik Cumhuriyeti'nin Bayrağı Nasıldır?

Dominik Cumhuriyeti'nin Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

República Dominicana

Dominik Cumhuriyeti'nin Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

İspanyolca

Dominik Cumhuriyeti'nin Bayrağı Nasıldır?

Dominik Cumhuriyeti'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Dominik Cumhuriyeti'nin Bayrağı Nasıldır?

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT