Dominik Cumhuriyeti'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Dominik Cumhuriyeti'nin Bayrağı Nasıldır?
Dominik Cumhuriyeti'nin Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Dominik Cumhuriyeti'nin resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Dominik Cumhuriyeti hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.
Dominik Cumhuriyeti, Karayiplerdeki Hispanyola adasında yer alan bir ülkedir. Hispanyola, Porto Riko'nun batısında, Küba ve Jamaika'nın doğusunda yer alır. Venezuela ile deniz sınırı vardır. Adanın batı kısmında Haiti bulunur. Dominik Cumhuriyeti ile Dominika karıştırılmamalıdır
Dominik Cumhuriyeti'nin Başkenti?
“Santo Domingo” şehri Dominik Cumhuriyeti'nin başkentidir.
Dominik Cumhuriyeti'nin Para Birimi Nedir?
“Dominik Pezosu”Dominik Cumhuriyeti'nin para birimidir.
Dominik Cumhuriyeti'nin Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Dominik Cumhuriyeti'nin telefon alan kodu : + 1809
Dominik Cumhuriyeti'nin Türkçe Ülke Telaffuzu
Dominik Cumhuriyeti
Dominik Cumhuriyeti'nin Türkçe Başkent Telaffuzu
Santo Domingo
Dominik Cumhuriyeti'nin İngilizce Ülke Telaffuzu
Dominican Republic
Dominik Cumhuriyeti'nin İngilizce Başkent Telaffuzu
Santo Domingo
Dominik Cumhuriyeti'nin Başkent Ülke İçi Telaffuzu
Santo Domingo
Dominik Cumhuriyeti'nin Ülke Adının Ülke İçi Söylemi
República Dominicana
Dominik Cumhuriyeti'nin Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
İspanyolca