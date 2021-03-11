Ekvador'un Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Ekvador'un Haritadaki yeri, Konumu Nedir?Dominika'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Dominika'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?Ankara Çubuk Nüfusu 2020 - 2021 | Çubuk İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?Dominik Cumhuriyeti'nin Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Dominik Cumhuriyeti'nin Haritadaki yeri, Konumu Nedir?Doğu Timor'un Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Doğu Timor'un Haritadaki yeri, Konumu Nedir?Danimarka'nin Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Danimarka'nin Haritadaki yeri, Konumu Nedir?Çin Halk Cumhuriyeti'nin Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Çin Halk Cumhuriyeti'nin Haritadaki yeri, Konumu Nedir?Olympiakos- Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?İşte muhtemel ilk 11'ler...Çek Cumhuriyeti (Çekya)'nin Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Çek Cumhuriyeti (Çekya)'nin Haritadaki yeri, Konumu Nedir?Ankara Çankaya Nüfusu 2020 - 2021 | Çankaya İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Dominik Cumhuriyeti'nin Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Dominik Cumhuriyeti'nin Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Dominik Cumhuriyeti'nin Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Dominik Cumhuriyeti'nin Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Dominik Cumhuriyeti'nin Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri, haritadaki konumu, Müslüman Nüfusunun olup olmadığı merak edilen konular arasında yer almakta ve araştırılmaktadır. Haberimizden Dominik Cumhuriyeti'nin Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere ulaşabilirsiniz.

Dominik Cumhuriyeti'nin Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Dominik Cumhuriyeti'nin Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Dominik Cumhuriyeti, Karayiplerdeki Hispanyola adasında yer alan bir ülkedir. Hispanyola, Porto Riko'nun batısında, Küba ve Jamaika'nın doğusunda yer alır. Venezuela ile deniz sınırı vardır. Adanın batı kısmında Haiti bulunur. Dominik Cumhuriyeti ile Dominika karıştırılmamalıdır

Dominik Cumhuriyeti'nin Nüfusu Kaç Kişidir?

Dominik Cumhuriyeti, 9445281 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 91. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,0012 olduğu görülmektedir.

Dominik Cumhuriyeti'nin Müslüman Nüfus sayısı 2000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi < 0,1 olarak rakamlara yansımıştır.

Dominik Cumhuriyeti'nin Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Dominik Cumhuriyeti'nin Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Dominik Cumhuriyeti'nin Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda  Dominik Cumhuriyeti'nin yüz ölçümü 48197  km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Dominik Cumhuriyeti'nin Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 350  km²    Karasal Alan : 48320 km²

Dominik Cumhuriyeti'nin Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Dominik Cumhuriyeti'nin Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Dominik Cumhuriyeti'nin Haritadaki Yeri / Konumu

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT