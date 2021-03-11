Dominik Cumhuriyeti'nin Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Dominik Cumhuriyeti'nin Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Dominik Cumhuriyeti, Karayiplerdeki Hispanyola adasında yer alan bir ülkedir. Hispanyola, Porto Riko'nun batısında, Küba ve Jamaika'nın doğusunda yer alır. Venezuela ile deniz sınırı vardır. Adanın batı kısmında Haiti bulunur. Dominik Cumhuriyeti ile Dominika karıştırılmamalıdır

Dominik Cumhuriyeti'nin Nüfusu Kaç Kişidir?

Dominik Cumhuriyeti, 9445281 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 91. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,0012 olduğu görülmektedir.

Dominik Cumhuriyeti'nin Müslüman Nüfus sayısı 2000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi < 0,1 olarak rakamlara yansımıştır.

Dominik Cumhuriyeti'nin Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Dominik Cumhuriyeti'nin yüz ölçümü 48197 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Dominik Cumhuriyeti'nin Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 350 km² Karasal Alan : 48320 km²

Dominik Cumhuriyeti'nin Haritadaki Yeri / Konumu