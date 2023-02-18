Dominik Dogan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Dogan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dominik Dogan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dominik Dogan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dominik Dogan 9 Haziran 1999 tarihinde Vinkovci şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dominik Dogan Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Dominik Dogan, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Cibalia Vinkovci futbol takımında oynamaktadır. HNK Cibalia Vinkovci takımına 11 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Dominik Dogan'nin HNK Cibalia Vinkovci ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dominik Dogan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dominik Dogan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dominik Dogan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dominik Dogan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Cibalia U17

1 Temmuz 2016 yılında Cibalia U19

1 Temmuz 2018 yılında Cibalia

10 Temmuz 2020 yılında Djakovo Croatia

11 Ağu 2021 yılında Cibalia

Dominik Dogan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dominik Dogan şuan HNK Cibalia Vinkovci takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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