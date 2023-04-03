Dominik Domokos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Domokos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dominik Domokos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Dominik Domokos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Dominik Domokos 1 Kasım 2006 tarihinde Bruxelles şehrinde doğmuştur. Romanya,Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Dominik Kristofer Domokos şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Dominik Domokos Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Dominik Domokos, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CFR Cluj U19 futbol takımında oynamaktadır. CFR Cluj U19 takımına 17 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Dominik Domokos'nin CFR Cluj U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Dominik Domokos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Dominik Domokos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında LPS Satu Mare
17 Ağustos 2022 yılında CFR Cluj U19
Dominik Domokos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Dominik Domokos şuan CFR Cluj U19 takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.
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