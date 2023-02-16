Dominik Ernst kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Ernst Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dominik Ernst adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dominik Ernst Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dominik Ernst 8 Ağu 1990 tarihinde Gelsenkirchen şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dominik Ernst Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KL Sportsbase yapmaktadır. Dominik Ernst, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1.FC Saarbrücken futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Saarbrücken takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Dominik Ernst'nin 1.FC Saarbrücken ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dominik Ernst Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dominik Ernst isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dominik Ernst Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dominik Ernst futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında VfL Bochum Alt.

1 Temmuz 2005 yılında RW Essen U17

1 Temmuz 2007 yılında Erkenschw. U19

1 Temmuz 2009 yılında Erkenschwick

1 Temmuz 2010 yılında Wuppertaler SV

1 Temmuz 2011 yılında Schalke 04 II

24 Temmuz 2013 yılında SF Lotte

1 Temmuz 2014 yılında Alem. Aachen

1 Temmuz 2017 yılında Fortuna Köln

1 Temmuz 2019 yılında 1.FC Magdeburg

1 Temmuz 2021 yılında Saarbrücken

Dominik Ernst Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dominik Ernst şuan 1.FC Saarbrücken takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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