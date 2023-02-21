Dominik Farka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Farka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dominik Farka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Dominik Farka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Dominik Farka 16 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Dominik Farka Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini V&M agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Vysocina Jihlava futbol takımında oynamaktadır. FC Vysocina Jihlava takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dominik Farka'nin FC Vysocina Jihlava ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Dominik Farka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Dominik Farka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Jihlava U19
1 Ocak 2023 yılında Jihlava
Dominik Farka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Dominik Farka şuan FC Vysocina Jihlava takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?TJ Sokol Bedřichov (2010 - 2014)
FC Vysočina Jihlava (2014 - 2022)
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