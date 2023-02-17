Dominik Fitz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Fitz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dominik Fitz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dominik Fitz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dominik Fitz 16 Haziran 1999 tarihinde Wien şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dominik Fitz Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Selection Fussballconsulting yapmaktadır. Dominik Fitz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Austria Wien futbol takımında oynamaktadır. FK Austria Wien takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Dominik Fitz'nin FK Austria Wien ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Dominik Fitz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/dominik_fitz_/

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Dominik Fitz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dominik Fitz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Dominik Fitz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dominik Fitz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Eylül 2006 yılında FK Austria Wien

1 Temmuz 2013 yılında AKA Austria U15

1 Temmuz 2014 yılında AKA Austria U16

1 Temmuz 2015 yılında AKA Austria U18

1 Ocak 2016 yılında A. Vienna Res.

1 Ocak 2018 yılında Austria Wien

Dominik Fitz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dominik Fitz şuan FK Austria Wien takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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