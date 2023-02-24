Dominik Fotyik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Fotyik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dominik Fotyik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dominik Fotyik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dominik Fotyik 16 Eylül 1990 tarihinde Nové Zámky şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dominik Fotyik Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Radovan Stijacic yapmaktadır. Dominik Fotyik, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Budafoki MTE futbol takımında oynamaktadır. Budafoki MTE takımına 22 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Dominik Fotyik'nin Budafoki MTE ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dominik Fotyik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dominik Fotyik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dominik Fotyik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dominik Fotyik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında MSK Zilina

1 Temmuz 2011 yılında Michalovce

1 Aralık 2011 yılında MSK Zilina

1 Ocak 2012 yılında Liptovsky Mik.

30 Haziran 2012 yılında MSK Zilina

18 Temmuz 2012 yılında Kazincbarcika

30 Haziran 2013 yılında MSK Zilina

22 Ağustos 2013 yılında Mezőkövesd

15 Ağustos 2014 yılında Kecskeméti TE

30 Haziran 2015 yılında Mezőkövesd

27 Temmuz 2018 yılında Kazincbarcika

22 Temmuz 2021 yılında Budafoki MTE

Dominik Fotyik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dominik Fotyik şuan Budafoki MTE takımında oynamakta ve 48 numaralı formayı giymektedir.

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