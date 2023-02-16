Dominik Franke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Franke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dominik Franke adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dominik Franke Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dominik Franke 5 Ekim 1998 tarihinde Riesa şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dominik Franke Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini spiel-gestalter yapmaktadır. Dominik Franke, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ingolstadt futbol takımında oynamaktadır. FC Ingolstadt takımına 9 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Dominik Franke'nin FC Ingolstadt ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dominik Franke Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dominik Franke isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Dominik Franke Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dominik Franke futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında RB Leipzig Alt.

1 Temmuz 2013 yılında RB Leipzig U17

1 Temmuz 2015 yılında RB Leipzig U19

1 Temmuz 2016 yılında RB Leipzig II

19 Temmuz 2017 yılında Wolfsburg II

1 Temmuz 2019 yılında Wehen Wiesbaden

30 Haziran 2020 yılında Wolfsburg II

9 Eylül 2020 yılında FC Ingolstadt

Dominik Franke Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dominik Franke şuan FC Ingolstadt takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dominik Franke Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SC Riesa (-2011), RasenBallsport Leipzig (2011-2016)

Almanya U19 takımında 3 numaralı formasıyla 2 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.