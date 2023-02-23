Dominik Frelek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Frelek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dominik Frelek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dominik Frelek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dominik Frelek 11 Ekim 2001 tarihinde Grudziądz şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Dominik Frelek şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dominik Frelek Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RSport Agency yapmaktadır. Dominik Frelek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Puszcza Niepolomice futbol takımında oynamaktadır. Puszcza Niepolomice takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Dominik Frelek'nin Puszcza Niepolomice ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Dominik Frelek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dominik Frelek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dominik Frelek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dominik Frelek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2019 yılında Olimpia Grudz.

19 Ağustos 2020 yılında Podbeskidzie

1 Eylül 2022 yılında P. Niepolomice

Dominik Frelek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dominik Frelek şuan Puszcza Niepolomice takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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