Dominik Frieser kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Frieser Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dominik Frieser kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dominik Frieser ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dominik Frieser kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Frieser Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dominik Frieser adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dominik Frieser Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dominik Frieser 9 Eylül 1993 tarihinde Graz şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dominik Frieser Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini More than Sport GmbH yapmaktadır. Dominik Frieser, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

TSV Hartberg futbol takımında oynamaktadır. TSV Hartberg takımına 30 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Dominik Frieser'nin TSV Hartberg ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Dominik Frieser Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/dominik_frieser/

Dominik Frieserboyu ve yaşı kaç

Dominik Frieser Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dominik Frieser isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.75 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Dominik Frieser Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dominik Frieser futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2001 yılında Gössendorf J.

1 Temmuz 2002 yılında GAK Altyapı

1 Temmuz 2007 yılında Sturm Graz U15

1 Temmuz 2008 yılında Sturm U17

3 Ekim 2008 yılında Seiersberg

1 Temmuz 2009 yılında Kumberg

1 Ocak 2010 yılında Seiersberg

1 Ocak 2011 yılında Fürstenfeld

1 Temmuz 2013 yılında TSV Hartberg

31 Ocak 2014 yılında SC Kalsdorf

30 Haziran 2014 yılında TSV Hartberg

1 Temmuz 2015 yılında SV Kapfenberg

1 Temmuz 2017 yılında Wolfsberger AC

1 Temmuz 2018 yılında LASK

20 Ağu 2020 yılında FC Barnsley

21 Aralık 2021 yılında Kulüpsüz

1 Şubat 2022 yılında Cesena

30 Ağu 2022 yılında TSV Hartberg

Dominik Frieser kimdir

Dominik Frieser Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dominik Frieser şuan TSV Hartberg takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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Dominik Frieser nereli

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