Dominik Furman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Furman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dominik Furman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dominik Furman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dominik Furman 6 Temmuz 1992 tarihinde Szydłowiec şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Dominik Grzegorz Furman şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dominik Furman Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini topgoal sports management yapmaktadır. Dominik Furman, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wisla Plock futbol takımında oynamaktadır. Wisla Plock takımına 6 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Dominik Furman'nin Wisla Plock ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Dominik Furman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dominik Furman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.75 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Dominik Furman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dominik Furman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Legia II

1 Kasım 2011 yılında Legia Varşova

16 Ocak 2014 yılında Toulouse

16 Ocak 2015 yılında Legia Varşova

25 Ocak 2016 yılında Toulouse

1 Şubat 2016 yılında Hellas Verona

30 Haziran 2016 yılında Toulouse

1 Temmuz 2016 yılında Wisla Plock

30 Haziran 2017 yılında Toulouse

1 Temmuz 2017 yılında Wisla Plock

21 Ağustos 2020 yılında Gençlerbirliği

6 Temmuz 2021 yılında Wisla Plock

Dominik Furman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dominik Furman şuan Wisla Plock takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dominik Furman Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Szydłowianka Szydłowiec, Legia Warszawa

Polonya takımında 8 numaralı formasıyla 14 Aralık 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U21 takımında 8 numaralı formasıyla 23 Mart 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 2 gol atmıştır.

Polonya U20 takımında 10 numaralı formasıyla 12 Ekim 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.

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