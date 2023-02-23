Dominik Hladun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Hladun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dominik Hladun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dominik Hladun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dominik Hladun 17 Eylül 1995 tarihinde Lubin şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Dominik Hładun şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dominik Hladun Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Dominik Hladun, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Legia Varşova futbol takımında oynamaktadır. Legia Varşova takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dominik Hladun'nin Legia Varşova ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Dominik Hladun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dominik Hladun isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Dominik Hladun Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dominik Hladun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Lubin II

13 Temmuz 2013 yılında Zaglebie Lubin

11 Temmuz 2015 yılında Chojniczanka

31 Aralık 2015 yılında Zaglebie Lubin

1 Temmuz 2022 yılında Legia Varşova

Dominik Hladun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dominik Hladun şuan Legia Varşova takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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