Dominik Holec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Holec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dominik Holec adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dominik Holec Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dominik Holec 28 Temmuz 1994 tarihinde České Budějovice şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dominik Holec Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CSM Agency yapmaktadır. Dominik Holec, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lech Poznan futbol takımında oynamaktadır. Lech Poznan takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dominik Holec'nin Lech Poznan ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dominik Holec Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dominik Holec isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dominik Holec Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dominik Holec futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında MSK Zilina B

1 Ağustos 2015 yılında Teplicka nad V.

31 Aralık 2015 yılında MSK Zilina B

25 Şubat 2016 yılında Pohronie

30 Haziran 2016 yılında MSK Zilina B

23 Ocak 2017 yılında Zlate Moravce

30 Haziran 2017 yılında MSK Zilina

29 Ocak 2018 yılında FK Senica

30 Haziran 2018 yılında MSK Zilina

3 Ağustos 2020 yılında Sparta Prag

16 Ocak 2021 yılında Rakow

30 Haziran 2021 yılında Sparta Prag

3 Ocak 2023 yılında Lech Poznan

30 Haziran 2023 yılında Sparta Prag

Dominik Holec Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dominik Holec şuan Lech Poznan takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Dominik Holec Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovakya takımında 23 numaralı formasıyla 29 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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