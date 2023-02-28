Dominik Holly kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Holly Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dominik Holly adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dominik Holly Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dominik Holly 11 Kasım 2003 tarihinde Bánovce nad Bebravou şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Dominik Hollý şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dominik Holly Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JM Management,s.r.o. yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AS Trencin futbol takımında oynamaktadır. AS Trencin takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Dominik Holly'nin AS Trencin ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Dominik Holly Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dominik Holly isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dominik Holly Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dominik Holly futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında AS Trencin U19

1 Temmuz 2021 yılında AS Trencin

Dominik Holly Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dominik Holly şuan AS Trencin takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Dominik Holly Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovakya U20 takımında 22 numaralı formasıyla 17 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Slovakya U19 takımında 22 numaralı formasıyla 4 Ağustos 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 1 gol atmıştır.

Slovakya U18 takımında 8 numaralı formasıyla 26 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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