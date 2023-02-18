Dominik İvkic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik İvkic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dominik İvkic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dominik İvkic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dominik İvkic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik İvkic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dominik İvkic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dominik İvkic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dominik İvkic 31 Temmuz 1997 tarihinde Ljubljana şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Dominik Ivkič şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dominik İvkic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Dominik İvkic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ND Ilirija 1911 futbol takımında oynamaktadır. ND Ilirija 1911 takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dominik İvkic'nin ND Ilirija 1911 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dominik İvkicboyu ve yaşı kaç

Dominik İvkic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dominik İvkic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Dominik İvkic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dominik İvkic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında NK Domzale

16 Şubat 2017 yılında Zarica Kranj

30 Haziran 2017 yılında NK Domzale

3 Ağu 2017 yılında NK Radomlje

1 Ocak 2018 yılında Kulüpsüz

16 Ocak 2018 yılında NK Domzale

1 Şubat 2018 yılında NK Brinje Grosuplje

1 Temmuz 2018 yılında NK Fuzinar

5 Ağu 2020 yılında Kalev

9 Şubat 2021 yılında Hrv Dragovoljac

9 Şubat 2022 yılında NK Sesvete

28 Temmuz 2022 yılında ND Ilirija

Dominik İvkic kimdir

Dominik İvkic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dominik İvkic şuan ND Ilirija 1911 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

NK Domzale

Dominik İvkic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Slovenya U19 takımında 6 numaralı formasıyla 15 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 22 maçta 2 gol atmıştır.

Slovenya U18 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Slovenya U16 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 1 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Dominik İvkic nereli

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