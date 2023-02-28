Dominik Javorcek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Javorcek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dominik Javorcek kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dominik Javorcek ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dominik Javorcek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Javorcek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dominik Javorcek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Javorcek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dominik Javorcek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dominik Javorcek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dominik Javorcek 2 Kasım 2002 tarihinde Bojnice şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Dominik Javorček şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dominik Javorcek Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HMP Sport MGMT yapmaktadır. Dominik Javorcek, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MSK Zilina futbol takımında oynamaktadır. MSK Zilina takımına 18 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Dominik Javorcek'nin MSK Zilina ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Dominik Javorcek Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/javorcekd/

Dominik Javorcek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dominik Javorcek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Dominik Javorcek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dominik Javorcek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında MSK Zilina U19

18 Temmuz 2020 yılında MSK Zilina

Dominik Javorcek kimdir

Dominik Javorcek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dominik Javorcek şuan MSK Zilina takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Dominik Javorcek Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Slovakya U17 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Dominik Javorcek nereli

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