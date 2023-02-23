Dominik Jonczy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Jonczy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dominik Jonczy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dominik Jonczy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dominik Jonczy 17 Mayıs 1997 tarihinde Jelenia Góra şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Dominik Jończy şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dominik Jonczy Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Dominik Jonczy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zaglebie Sosnowiec futbol takımında oynamaktadır. Zaglebie Sosnowiec takımına 21 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Dominik Jonczy'nin Zaglebie Sosnowiec ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dominik Jonczy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dominik Jonczy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dominik Jonczy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dominik Jonczy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Lubin II

4 Nisan 2017 yılında Zaglebie Lubin

22 Şubat 2018 yılında Chojniczanka

30 Haziran 2018 yılında Zaglebie Lubin

1 Temmuz 2018 yılında Podbeskidzie

30 Haziran 2019 yılında Zaglebie Lubin

21 Temmuz 2021 yılında Z. Sosnowiec

Dominik Jonczy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dominik Jonczy şuan Zaglebie Sosnowiec takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dominik Jonczy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

KKS Jelenia Góra, Chojnik Jelenia Góra, Zagłębie Lubin

Polonya U21 takımında 15 numaralı formasıyla 26 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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