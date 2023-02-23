Dominik Kalinowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Kalinowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dominik Kalinowski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dominik Kalinowski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dominik Kalinowski 29 Mart 1998 tarihinde Warszawa şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Dominik Kalinowski şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dominik Kalinowski Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wojciech Zlobicki yapmaktadır. Dominik Kalinowski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Odra Opole futbol takımında oynamaktadır. Odra Opole takımına 22 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Dominik Kalinowski'nin Odra Opole ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dominik Kalinowski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dominik Kalinowski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dominik Kalinowski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dominik Kalinowski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2015 yılında Znicz II

5 Temmuz 2016 yılında Znicz Pruszkow

27 Temmuz 2017 yılında Kotwica

31 Aralık 2017 yılında Znicz Pruszkow

30 Ocak 2019 yılında Stal Rzeszow

1 Ağustos 2019 yılında Sokol Sieniawa

31 Aralık 2019 yılında Stal Rzeszow

18 Ocak 2020 yılında Zaglebie Lubin

28 Mayıs 2021 yılında F. Swinoujscie

22 Temmuz 2021 yılında Odra Opole

Dominik Kalinowski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dominik Kalinowski şuan Odra Opole takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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