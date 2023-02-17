Dominik Kirnbauer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Kirnbauer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dominik Kirnbauer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dominik Kirnbauer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dominik Kirnbauer 28 Ağu 2002 tarihinde Oberwart şehrinde doğmuştur. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dominik Kirnbauer Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini mpe Sports GesbR yapmaktadır. Dominik Kirnbauer, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Lafnitz futbol takımında oynamaktadır. SV Lafnitz takımına 1 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Dominik Kirnbauer'nin SV Lafnitz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dominik Kirnbauer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dominik Kirnbauer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dominik Kirnbauer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dominik Kirnbauer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Hartberg Alt.

1 Temmuz 2018 yılında Hartberg II

1 Ağu 2020 yılında SV Lafnitz

Dominik Kirnbauer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dominik Kirnbauer şuan SV Lafnitz takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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