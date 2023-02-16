Dominik Kisiel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Kisiel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dominik Kisiel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dominik Kisiel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dominik Kisiel 15 Nisan 1990 tarihinde Belchatow şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dominik Kisiel Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dominik Kisiel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

VfB Oldenburg futbol takımında oynamaktadır. VfB Oldenburg takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Dominik Kisiel'nin VfB Oldenburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dominik Kisiel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dominik Kisiel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dominik Kisiel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dominik Kisiel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında GKS Belchatow

1 Temmuz 2008 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2009 yılında GKS Belchatow

1 Ağu 2010 yılında GKS Tychy

31 Aralık 2011 yılında GKS Belchatow

10 Ağu 2012 yılında Berliner AK

1 Temmuz 2013 yılında Hallescher FC

6 Ocak 2015 yılında VfB Oldenburg

1 Temmuz 2016 yılında Viktoria Berlin

1 Temmuz 2018 yılında VfB Oldenburg

Dominik Kisiel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dominik Kisiel şuan VfB Oldenburg takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dominik Kisiel Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

GKS Belchatow (-12/2006)

Polonya U18 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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