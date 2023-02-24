Dominik Kocsis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Kocsis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dominik Kocsis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dominik Kocsis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dominik Kocsis 1 Ağustos 2002 tarihinde Nagykanizsa şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dominik Kocsis Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vladan Filipovic yapmaktadır. Dominik Kocsis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Budapest Honvéd FC futbol takımında oynamaktadır. Budapest Honvéd FC takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Dominik Kocsis'nin Budapest Honvéd FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Dominik Kocsis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dominik Kocsis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dominik Kocsis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dominik Kocsis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Honvéd U17

1 Temmuz 2019 yılında Honvéd U19

1 Temmuz 2020 yılında Honvéd II

1 Ocak 2021 yılında Honvéd

17 Ağustos 2021 yılında Diósgyőr

30 Haziran 2022 yılında Honvéd

Dominik Kocsis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dominik Kocsis şuan Budapest Honvéd FC takımında oynamakta ve 92 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dominik Kocsis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Nagykanizsa (-2014)

Macaristan U21 takımında 10 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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