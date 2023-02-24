Dominik Kocsis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Kocsis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dominik Kocsis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dominik Kocsis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dominik Kocsis 21 Şubat 2004 tarihinde Mór şehrinde doğmuştur. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dominik Kocsis Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Starting 11 Football Agency yapmaktadır. Dominik Kocsis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aqvital FC Csákvár futbol takımında oynamaktadır. Aqvital FC Csákvár takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Dominik Kocsis'nin Aqvital FC Csákvár ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dominik Kocsis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dominik Kocsis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dominik Kocsis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dominik Kocsis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Puskás AFC U17

1 Temmuz 2020 yılında Puskás AFC U19

1 Ocak 2021 yılında Puskás AFC II

1 Ağustos 2022 yılında Csákvár

30 Haziran 2023 yılında Puskás AFC II

Dominik Kocsis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dominik Kocsis şuan Aqvital FC Csákvár takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dominik Kocsis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kincsebánya, Főnix-Gold FC (-2017)

Macaristan U19 takımında 8 numaralı formasıyla 21 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Macaristan U18 takımında 8 numaralı formasıyla 17 Ağustos 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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