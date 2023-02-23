Dominik Koscielniak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Koscielniak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dominik Koscielniak kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dominik Koscielniak ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dominik Koscielniak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Koscielniak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dominik Koscielniak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Koscielniak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dominik Koscielniak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dominik Koscielniak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dominik Koscielniak 28 Mart 1995 tarihinde Zakopane şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Dominik Kościelniak şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dominik Koscielniak Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Dominik Koscielniak, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GKS Katowice futbol takımında oynamaktadır. GKS Katowice takımına 5 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Dominik Koscielniak'nin GKS Katowice ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dominik Koscielniak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dominik Koscielniak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Dominik Koscielniak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dominik Koscielniak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Temmuz 2013 yılında Wisla Krakow

7 Temmuz 2014 yılında Chrobry Glogow

30 Haziran 2015 yılında Wisla Krakow

3 Temmuz 2015 yılında Chrobry Glogow

10 Şubat 2017 yılında MKS Kluczbork

8 Ocak 2018 yılında Elana Torun

5 Ağustos 2020 yılında GKS Katowice

Dominik Koscielniak kimdir

Dominik Koscielniak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dominik Koscielniak şuan GKS Katowice takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Orawa Jabłonka, Wisła Kraków

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Dominik Koscielniak nereli

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