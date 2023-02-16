Dominik Kother kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Kother Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dominik Kother adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dominik Kother Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dominik Kother 16 Mart 2000 tarihinde Bruchsal şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dominik Kother Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bektas Demirtas yapmaktadır. Dominik Kother, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Waldhof Mannheim futbol takımında oynamaktadır. SV Waldhof Mannheim takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Dominik Kother'nin SV Waldhof Mannheim ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dominik Kother Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/dominikkother/

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Dominik Kother Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dominik Kother isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Dominik Kother Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dominik Kother futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Karlsruhe U17

1 Temmuz 2017 yılında Karlsruhe U19

1 Temmuz 2019 yılında Karlsruhe

31 Ocak 2022 yılında Waldh. Mannheim

30 Haziran 2023 yılında Karlsruhe

Dominik Kother Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dominik Kother şuan SV Waldhof Mannheim takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dominik Kother Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Karlsruher SC (2009-2019)

Almanya U21 takımında 7 numaralı formasıyla 9 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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