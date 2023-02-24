Dominik Kovacic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Kovacic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dominik Kovacic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dominik Kovacic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dominik Kovacic 5 Ocak 1994 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Dominik Kovačić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dominik Kovacic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LSA yapmaktadır. Dominik Kovacic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kisvárda FC futbol takımında oynamaktadır. Kisvárda FC takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dominik Kovacic'nin Kisvárda FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dominik Kovacic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dominik Kovacic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dominik Kovacic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dominik Kovacic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Ağustos 2008 yılında NK Zagreb Alt.

1 Temmuz 2009 yılında NK Zagreb U17

1 Temmuz 2011 yılında NK Zagreb U19

14 Ocak 2013 yılında NK Zagreb

1 Temmuz 2017 yılında FC Lugano

25 Ocak 2018 yılında FC Sheriff

1 Temmuz 2018 yılında Siroki Brijeg

24 Ocak 2020 yılında NK Lokomotiva

31 Ocak 2021 yılında Vejle BK

30 Haziran 2021 yılında NK Lokomotiva

1 Temmuz 2021 yılında FC U Craiova

12 Temmuz 2022 yılında Kisvárda

Dominik Kovacic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dominik Kovacic şuan Kisvárda FC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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