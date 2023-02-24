Dominik Kovacs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Kovacs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dominik Kovacs adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dominik Kovacs Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dominik Kovacs 18 Şubat 2001 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Kovács Dominik László şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dominik Kovacs Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dominik Kovacs, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Újpest FC futbol takımında oynamaktadır. Újpest FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Dominik Kovacs'nin Újpest FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Dominik Kovacs Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dominik Kovacs isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dominik Kovacs Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dominik Kovacs futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Vasas U17

1 Temmuz 2018 yılında Újpest U19

1 Ocak 2019 yılında Újpest II

1 Temmuz 2021 yılında Újpest FC

31 Ağustos 2022 yılında Kazincbarcika

31 Aralık 2022 yılında Újpest FC

Dominik Kovacs Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dominik Kovacs şuan Újpest FC takımında oynamakta ve 62 numaralı formayı giymektedir.

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