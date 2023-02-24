Dominik Kovacs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Kovacs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dominik Kovacs adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dominik Kovacs Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dominik Kovacs 22 Ağustos 2002 tarihinde Mór şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dominik Kovacs Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dominik Kovacs, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gyirmót FC Győr futbol takımında oynamaktadır. Gyirmót FC Győr takımına 12 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Dominik Kovacs'nin Gyirmót FC Győr ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dominik Kovacs Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dominik Kovacs isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dominik Kovacs Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dominik Kovacs futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Ağustos 2016 yılında Honvéd Alt.

1 Temmuz 2018 yılında Honvéd U17

1 Temmuz 2019 yılında Honvéd U19

1 Temmuz 2020 yılında Honvéd II

12 Temmuz 2021 yılında Gyirmót FC

Dominik Kovacs Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dominik Kovacs şuan Gyirmót FC Győr takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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