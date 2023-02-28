Dominik Kruzliak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Kruzliak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dominik Kruzliak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dominik Kruzliak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dominik Kruzliak 10 Temmuz 1996 tarihinde Liptovský Mikuláš şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Dominik Kružliak şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dominik Kruzliak Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HMP Sport MGMT yapmaktadır. Dominik Kruzliak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

DAC Dunajska Streda futbol takımında oynamaktadır. DAC Dunajska Streda takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Dominik Kruzliak'nin DAC Dunajska Streda ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dominik Kruzliak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dominik Kruzliak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dominik Kruzliak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dominik Kruzliak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Ruzomberok

1 Temmuz 2019 yılında Dunajska Streda

Dominik Kruzliak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dominik Kruzliak şuan DAC Dunajska Streda takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Dominik Kruzliak Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovakya takımında 2 numaralı formasıyla 12 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Slovakya U21 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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