Dominik Kun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Kun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dominik Kun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dominik Kun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dominik Kun 22 Haziran 1993 tarihinde Giżycko şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dominik Kun Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FBG yapmaktadır. Dominik Kun, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Widzew Lodz futbol takımında oynamaktadır. Widzew Lodz takımına 14 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Dominik Kun'nin Widzew Lodz ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Dominik Kun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dominik Kun isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dominik Kun Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dominik Kun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Stomil

4 Ocak 2014 yılında Pogon Szczecin

28 Ağustos 2015 yılında Wisla Plock

30 Ağustos 2017 yılında Pogon Siedlce

30 Haziran 2018 yılında Wisla Plock

5 Temmuz 2018 yılında Stomil

19 Ocak 2019 yılında Sandecja

14 Ağustos 2020 yılında Widzew Lodz

Dominik Kun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dominik Kun şuan Widzew Lodz takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dominik Kun Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Koszałek Opałek Węgorzewo, Vęgoria Węgorzewo

Polonya U21 takımında 16 numaralı formasıyla 4 Haziran 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U20 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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