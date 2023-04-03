Dominik Lechner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Lechner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dominik Lechner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dominik Lechner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dominik Lechner 1 Nisan 2005 tarihinde Hallein şehrinde doğmuştur. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dominik Lechner Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AKA Red Bull Salzburg U18 futbol takımında oynamaktadır. AKA Red Bull Salzburg U18 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Dominik Lechner'nin AKA Red Bull Salzburg U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dominik Lechner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dominik Lechner isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dominik Lechner Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dominik Lechner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Kasım 2012 yılında Salzburg Alt.

1 Temmuz 2019 yılında AKA Salzb. U15

1 Temmuz 2020 yılında AKA Salzb. U16

1 Temmuz 2021 yılında AKA Salzb. U18

Dominik Lechner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dominik Lechner şuan AKA Red Bull Salzburg U18 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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